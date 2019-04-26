Шестому главе Незалежной нужны компаньоны

Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался садиться за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз. Об этом сообщил экс-глава Польши Александр Квасьневский.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", – цитирует "Укринформ" польского политика.

Квасьневский считает, что это правильное решение, поскольку диалог с таким "политическим хищником", как Путин, тет-а-тет может закончиться для актера неблагоприятно. А глава немецкого кабмина Ангела Меркель и лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон станут "защитным зонтиком" для украинца.





В последнее время свежеиспеченному президенту Украины советы по поводу встречи с Путиным дают со всех сторон. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал пана Зеленского быть с российским лидером "прямым, честным, без подвохов".

А вот военный советник простого парня из Кривого Рога Иван Апаршин убежден, что с Москвой вести переговоры нужно лишь в присутствии "мощных стран" – США и Великобритании.

Между тем в Кремле уже сообщили, что намерены выстраивать линию будущих отношений с Киевом с учетом заявлений и действий Зеленского. Буквально на прошедшем несколько часов назад заседании Совбеза ООН постоянный представитель России в этой организации Василий Небензя заявил, что в Москве обеспокоены "противоречивыми сигналами", поступающими от избранного президента Украины, и поэтому не посылают ему цветы, как к этому призвал немецкий постпред Кристоф Хойсген, пишет ТАСС.

"Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано", – сказал Небензя.

