Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко могут запретить покидать пределы Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной задумали посадить на цепь представителей власти

Киевский суд принял к рассмотрению исковое заявление с просьбой о запрете выезда с территории страны президенту Украины Петру Порошенко, а также другим представителям власти сроком на 12 месяцев сразу после проведения выборов главы государства и Верховной рады. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

Соответствующий релиз опубликован на его сайте.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без уведомления участников процесса.

Данный иск журналист телеканала "1+1" Дубинский подал в Нацполицию, СБУ и Госпогранслужбе 19 апреля. Как пишет издание "Гордон", третьими лицами по делу проходят, кроме пока еще действующего президента, глава его администрации Игорь Райнин и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей