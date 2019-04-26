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Киевский суд принял к рассмотрению исковое заявление с просьбой о запрете выезда с территории страны президенту Украины Петру Порошенко, а также другим представителям власти сроком на 12 месяцев сразу после проведения выборов главы государства и Верховной рады. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.
Соответствующий релиз опубликован на его сайте.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", – говорится в заявлении.
Отмечается, что дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без уведомления участников процесса.
Данный иск журналист телеканала "1+1" Дубинский подал в Нацполицию, СБУ и Госпогранслужбе 19 апреля. Как пишет издание "Гордон", третьими лицами по делу проходят, кроме пока еще действующего президента, глава его администрации
Игорь Райнин и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь
Кононенко.
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