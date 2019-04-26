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В ООН разъяснили цели указа о российском гражданстве для Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Действия Москвы стали ответом на политику Киева

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя рассказал, что указ о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик был подписан, так как Киев создал невыносимые условия жизни для жителей региона. 

Он напомнил, что еще до подписания документа с просьбой о предоставлении российского гражданства обращались сотни тысяч жителей юго-востока Украины, сообщает РИА "Новости". 

Небензя сослался на данные МВД РФ, согласно которым за 5 лет – с апреля 2014 г.  по апрель 2019 г. в Россию въехали и осталось почти миллион граждан из Донбасса. В настоящее время в РФ проживают 2,3 млн украинских граждан, при этом за получением российского гражданства обратились свыше 300 тыс. человек.

Указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей, был подписан президентом Владимиром Путиным 24 апреля.

Валентина МАЙОРОВА
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