Вашингтон проигнорировал несоблюдение Киевом Минских договоренностей

Государственный департамент Соединенных Штатов выступает против решения Москвы упростить получение гражданства для жителей Донбасса.

"Своими весьма провокационными действиями Россия усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", -

заявила на своей страничке в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус. Она добавила, что это решение президента Владимира Путина усложнит выполнение Минских соглашений.

Об этом же заявил 24 апреля спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает агентство РИА ФАН. Отвечая Волкеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон игнорирует тот факт, что именно Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

"Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет", -

написала Захарова в Facebook. Дипломат напомнила, что особый статус Донбасса и амнистия – ключевые пункты Минских договоренностей.

Сенатор Алексей Пушков назвал "редким лицемерием" реакцию украинских властей на решение России о выдаче паспортов жителям Луганской и Донецкой областей.

Киев с 2015 торпедировал минские соглашения, отказываясь их выполнять. На положение жителей Донбаса ему было наплевать. Их обстреливали, убивали, подвергали блокаде. Но стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях. Редкое лицемерие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2019 г.

"Киев с 2015 торпедировал минские соглашения, отказываясь их выполнять. На положение жителей Донбасса ему было наплевать... Но стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях. Редкое лицемерие", -

такая запись появилась на страничке члена Совета Федерации в Twitter.

Указ об упрощении получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донбасса был подписан президентом Владимиром Путиным 24 апреля. Глава Украины Владимир Зеленский же призвал ужесточить антироссийские санкции, передает агентство НСН.