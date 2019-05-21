Владимир Зеленский принес первые проблемы Незалежной

Прочно севшая на денежную иглу МВФ Украина, скорее всего, останется без очередного транша из-за смены власти в стране. В этом уверен бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Сейчас в Киеве проходят переговоры с миссией МВФ по поводу транша по программе Stand By, по которой Украина ежегодно получает $3,9 миллиарда.

"Часть они уже перечислили в прошлом году, вторая часть должна поступить в этом году. Но, судя по всему, вряд ли будет принято положительное решение о перечислении этого транша", – отметил Азаров в беседе с РИА ФАН.

По его словам, положительный итог переговоров невозможен, поскольку на Украине еще не сформировалось новое правительство и обязательства перед МВФ никто не может взять, пишет "Царьград". Есть риск, что сегодня-завтра кабмин уйдет в отставку из-за нового главы страны, и тогда отвечать перед кредиторами будет некому. Этого-то и боятся в МВФ. Так что сейчас не самое благоприятное время для соглашения.

"Президент новый, в Верховной Раде объявлены досрочные выборы, поэтому, скорее всего, будет взята пауза", – отметил Азаров.

Бывший премьер прогнозирует, что по итогам диалога с Киевом в МВФ ограничатся техническими консультациями и "невнятными заключениями".