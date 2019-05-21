Российские власти обратили внимание на разноречивые заявления шестого главы Незалежной

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского еще не проявляла заинтересованности в возвращении послов в Москву и Киев. Российская сторона, между тем, ожидает от украинской надлежащего адекватного решения. Об этом заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко во вторник, 21 мая.

"Рассчитываем на то, что Зеленский проявит ответственность, может быть, даже какую-то мудрость, и начнет адекватно расценивать реальную ситуацию на Украине и вокруг нее, и, может быть, на каком-то этапе вернутся и к вопросу об обмене послами", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Он напомнил, что инициатива отзыва послов принадлежала именно Киеву.





"Мы не настаиваем, никому не навязываемся. Украина пока, насколько нам известно, не собирается назначать нового посла, по крайней мере, это было при (президенте Петре) Порошенко. И от новых властей такого сигнала не поступало", – отметил Руденко, добавив, что на сей счет "пока ничего не поступало толком".

По его словам, представители новой украинской власти во всех отношениях делают очень противоречивые заявления, в том числе по Минскому процессу, а также по двусторонним отношениям между Украиной и Россией.

"Поэтому будем ждать их реакции. Мы настроены на позитив. Мы не собираемся искусственно свертывать эти отношения больше того, что было сделано", – подчеркнул Руденко.

Накануне, аккурат в день инаугурации пана Зеленского,российский сенатор, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что для возобновления отношений между нашими странами Киеву необходимо проявить политическую волю и вернуть послов обоих государств на рабочие места.

В настоящее время РФ в Незалежной представляет временный поверенный в делах Российской Федерации на Украине Александр Лукашик, а киевскую сторону – временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский.