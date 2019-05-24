Меркель заставила Зеленского выполнить минские соглашения

По-другому решить донбасскую проблему не получится, предупредили в Берлине

Канцлер Германии настаивает на том, что единственным путем урегулирования конфликта на востоке Украины является полное и беспрекословное выполнение Киевом всех пунктов договора, заключенного "нормандской четверкой". Об этом Ангела Меркель сообщила президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.



Основной темой переговоров было двустороннее сотрудничество, а также внутриполитическая ситуация на Украине, в том числе на востоке страны.

"Стороны согласились тесно сотрудничать в нормандском формате, а также обсудили исполнение минских соглашений",

– сообщила пресс-служба правительства ФРГ, заявление которой приводит RNS.

Решение проблемы Донбасса станет для нового украинского лидера первым серьезным испытанием. В ходе инаугурационной речи 20 мая он заявил, что видит своей первоочередной задачей прекращение огня и установление мира в стране. Зеленский подчеркнул, что ради этого даже готов потерять свой пост.

В Кремле, комментируя предложения Киева по урегулированию конфликта, заявили о том, что Россия готова рассмотреть возможность своего участия в саммите в "нормандском формате". Однако предварительно Украина должна сформулировать свою позицию и сформировать команду.

Меркель и Зеленский уже общались по телефону в прошлом месяце, когда канцлер ФРГ поздравляла нового президента Украины с победой на выборах. Руководитель немецкого правительства заявила, что Берлин в будущем будет поддерживать Киев на пути реформ и в праве на суверенитет.

На следующий день после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины его российский коллега Владимир Путин обсудил смену власти в соседнем государстве с лидерами Германии и Франции. По словам президента РФ, Зеленскому прежде всего необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко. "Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 г. как основы мирного урегулирования", – приводила подробности этих бесед пресс-служба Кремля.

Москва отказалась поздравлять нового президента Украины с избранием и вступлением в должность. В администрации президента РФ пояснили, что поздравят Зеленского после того, как он достигнет заметных успехов в урегулировании донбасского конфликта.