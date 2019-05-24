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Крым стал российским еще до майдана

Фото: www.globallookpress.com
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Глава Генштаба Незалежной открыл правду

Украина лишилась Крыма задолго до того, как полуостров перешел в юрисдикцию РФ в 2014 году. Об этом заявил новый начальник Генерального штаба – командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Генерал рассказал, что еще в 2010 г., когда отдыхал в санатории в Алупке, заметил неладное:

"Был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: я в Украине? Я не понимал, где я нахожусь", – поделился Хомчак в интервью УНИАН.

Фото: www.globallookpress.com

В марте 2014 г. Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". По его словам, тогда совершенно не было возможности силовым путем помешать Крыму отказаться от Украины и воссоединиться с Россией, потому что эти события уже "произошли в головах" крымчан.

Соответственно, и сейчас он не рассматривает военный вариант решения территориального вопроса в отношении полуострова.

"Нужно завоевывать умы", – резюмировал генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака главой ВСУ 22 мая.

Николай ВИКТОРОВ
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