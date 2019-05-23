Зеленский потребовал покончить со "всем советским" в войсках

Новый начальник Генштаба сделает "армию НАТО"

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжит курс на "декоммунизацию" страны, подобно его предшественнику Петру Порошенко.

В четверг, в связи с представлением нового начальника Генерального Штаба Руслана Хомчака, украинский лидер написал на своей странице в Twitter, что теперь в армии на деле будут внедряться западные стандарты.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского",

– написал Зеленский.

В своем стиле, он добавил, что теперь ВСУ должны стать в один ряд с лучшими армиями мира.

Новый президент, помимо того, что распустил Веховную Раду, поменял все верхушку ВСУ. В отставку была вынужден уйти Степан Полторак, а генерал-лейтенант Руслан Хомчак сменил на посту начальника Генштаба, казалось бы, неизменного Виктора Муженко, которые в последнее время очень активно вел переговоры с представителями НАТО в Брюсселе.

Руслан Хомчак мало фигурировала на политической арене, зато командовал операцией в Иловайске, и приказ о выводе военных из котла отдавал именно он.

После назначения на новую должность он заявил журналистам, что жалеет только об одном, что при выходе из Иловайска погибло столько людей.

Ранее Хомчак уже пообещал обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО с внедрением приобретенного опыта, однако, как это будет происходить на деле, пока неясно. ВСУ использую оружие, преимущественно советского производства и сильно зависят от боеприпасов, которые состоят на вооружении в РФ. Пока получается отличаться, преимущественно, формой и до стандартов НАТО пока далеко.