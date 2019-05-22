Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО гонит Россию из Крыма

Фото: www.globallookpress.com
В альянсе перечислили требования к Кремлю по украинской тематике

Российской Федерации сегодня угрожал кулаком председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич. Он призвал Москву покинуть Республику Крым, а также прекратить "поддержку боевиков" в Донбассе и освободить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение нашей границы в водах Черного моря осенью прошлого года.

Свой спич британец проговорил сегодня в Брюсселе на заседании Высшего военного органа Североатлантического блока – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

"И чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией. И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины", – цитирует "Независимая газета" сэра Пича.

Кроме того, он потребовал от России "немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года близ Азовского моря".

Фото: Агентство городских новостей

Помимо бравого британского авиатора из Брюсселя в Киев был послан сигнал поддержки Незалежной и ее Вооруженным силам со стороны нового главкома объединенными силами союзников в Европе генерала Тода Уолтерса, пишет РИА "Новости". Необходимо отметить, что на заседание Военного комитета прибыл уже отставленный президентом Владимиром Зеленским с поста начальника Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Поэтому все умасливания достались ему, а не новому главе генерального штаба Руслану Хомчаку, "герою" "Иловайского котла".

"С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", – заявил генерал ВВС США.

Между тем, ранее в среду Мосгорсуд оставил четырех украинских моряков, задержанных во время "керченского инцидента" в СИЗО Лефортово, отклонив апелляцию защиты. В понедельник, 20 мая, подобный вердикт был вынесен в отношении еще восьмерых украинцев из 24 задержанных на подступах к Крымскому мосту 28 ноября 2018 года, сообщил ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей