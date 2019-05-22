В альянсе перечислили требования к Кремлю по украинской тематике

Российской Федерации сегодня угрожал кулаком председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич. Он призвал Москву покинуть Республику Крым, а также прекратить "поддержку боевиков" в Донбассе и освободить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение нашей границы в водах Черного моря осенью прошлого года.

Свой спич британец проговорил сегодня в Брюсселе на заседании Высшего военного органа Североатлантического блока – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

"И чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией. И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины", – цитирует "Независимая газета" сэра Пича.

Кроме того, он потребовал от России "немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года близ Азовского моря".





Помимо бравого британского авиатора из Брюсселя в Киев был послан сигнал поддержки Незалежной и ее Вооруженным силам со стороны нового главкома объединенными силами союзников в Европе генерала Тода Уолтерса, пишет РИА "Новости". Необходимо отметить, что на заседание Военного комитета прибыл уже отставленный президентом Владимиром Зеленским с поста начальника Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Поэтому все умасливания достались ему, а не новому главе генерального штаба Руслану Хомчаку, "герою" "Иловайского котла".

"С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", – заявил генерал ВВС США.

Между тем, ранее в среду Мосгорсуд оставил четырех украинских моряков, задержанных во время "керченского инцидента" в СИЗО Лефортово, отклонив апелляцию защиты. В понедельник, 20 мая, подобный вердикт был вынесен в отношении еще восьмерых украинцев из 24 задержанных на подступах к Крымскому мосту 28 ноября 2018 года, сообщил ТАСС.