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Украинцы зря надеются на помощь ЕС

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежной не удастся выжить за счет Запада

На Украине уверены, что без НАТО и ЕС страна не сможет выжить, так как эти две силы являются ее главными партнерами. Однако российский сенатор Алексей Пушков уверен, что Запад если и поможет Незалежной, то ресурсов хватит только на элиту, а простой народ как всегда останется ни с чем.

Пушков считает, что украинские власти зря надеются на мечту о "хорошей жизни за другой счет".

"Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут – на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится "украинская мечта"", – заявил сенатор на своей странице в Facebook.

Ранее, как напоминает агентство РИА ФАН, заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что без НАТО и ЕС Незалежной придется туго. При этом Еврокомиссия не спешит подписывать с Украиной Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), которое могло бы уровнять страну в правах ведения торговли на европейской территории с соседними государствами.

Курс на НАТО и ЕС принял Петр Порошенко, когда был президентом Незалежной. 

Полина ИВАНОВА
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