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Украинский музыкант Святослав Вакарчук назвал опасной и безответственной идею президента Владимира Зеленского о проведении референдума о переговорах с Россией.
"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает", –
написал лидер группы "Океан Эльзы" на своей страничке в Facebook. Он напомнил, что "противник" ведет против Украины не только горячую войну, но и информационную, и выразил сожаление, что Зеленский не ведет "новую политику", а возвращается к "старой".
В комментариях к посту Вакарчуку напомнили, что 5 лет назад он сам предлагал провести подобный референдум:
"Продажный Славик ты же в 14 это сам же предлагал, причем предлагал даже вопрос федерализации выносить на референдум... Ты что уже все мозги пронюхал???", "По другому пел в 2014".
Другие предположили, что Вакарчук и ему подобные политики просто не готовы услышать глас народа:
"Народа боишься! Лучше б ты пел, так бы мы не знали хоть что ты мямлишь!", "Боятся мнения собственного народа, это старая политика" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Вакарчук объявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины со своей партией "Голос".
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