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Зеленского обругали за предложение о референдуме

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина оправдывается перед ООН
Против главы государства выступил лидер рок-группы

Украинский музыкант Святослав Вакарчук назвал опасной и безответственной идею президента Владимира Зеленского о проведении референдума о переговорах с Россией. 

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает", –

написал лидер группы "Океан Эльзы" на своей страничке в Facebook. Он напомнил, что "противник" ведет против Украины не только горячую войну, но и информационную, и выразил сожаление, что Зеленский не ведет "новую политику", а возвращается к "старой".

В комментариях к посту Вакарчуку напомнили, что 5 лет назад он сам предлагал провести подобный референдум:

"Продажный Славик ты же в 14 это сам же предлагал, причем предлагал даже вопрос федерализации выносить на референдум... Ты что уже все мозги пронюхал???", "По другому пел в 2014".

Другие предположили, что Вакарчук и ему подобные политики просто не готовы услышать глас народа:

"Народа боишься! Лучше б ты пел, так бы мы не знали хоть что ты мямлишь!", "Боятся мнения собственного народа, это старая политика" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Вакарчук объявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду  Украины со своей партией "Голос".

Валентина МАЙОРОВА
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