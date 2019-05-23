Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина оправдывается перед ООН

Киев разъясняет международной организации свою дискриминационную языковую политику

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН с разъяснениями об украинском законе о языке.

"Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестку дня Совбеза ООН", - 

сообщается на страничке украинской миссии в Twitter. Отмечается, что ООН опубликует письмо в качестве официального документа Совбеза.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей