Украина оправдывается перед ООН

Нибиру
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН с разъяснениями об украинском законе о языке.
"Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестку дня Совбеза ООН", -
сообщается на страничке украинской миссии в Twitter. Отмечается, что ООН опубликует письмо в качестве официального документа Совбеза.
В.Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019 г.
Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки pic.twitter.com/SZDxX14DWE
Ранее Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
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