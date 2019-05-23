В США одобрили украинский майдан

Киеву пообещали оружие и санкции против Москвы

Комитет по международным делам Сената США рекомендовал принять резолюцию, представленную в связи с пятой годовщиной Майдана на Украине.

В документе указано, что США поддерживают борьбу участников "революции" 2014 года за демократические ценности и намерены способствовать украинским властям в деле "внедрения реформ" и восстановления "территориальной целостности" Незалежной.

"Подтверждается неизменная преданность правительства США … поставкам дополнительных летальных и нелетальных видов вооружения для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и в воздухе", – сообщается в Facebok посольства Украины в США.

Украинские дипломаты указывают, что сенаторы осудили "дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины", высказались за сохранение "жесткого санкционного режима против РФ" и назвали газопровод "Северный поток-2" угрозой евробезопасности.

Теперь документ должны рассмотреть в верхней палате Конгресса США в полном составе.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о помощи в борьбе с "российской агрессией".