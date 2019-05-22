Макрон поднял европейцев на борьбу с США

Вашингтон поставили в один ряд с Москвой и Пекином

Страны ЕС должны сплотиться, чтобы противостоять внешним угрозам со стороны США, Китая и России, заявил президент Франции. Такой подход российские политологи считают закономерным и предсказуемым.



"Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными",

– сказал глава государства в интервью французским региональным изданиям. Он обвинил Вашингтон и Москву в финансировании партий правого толка и призвал всех жителей Старого Света выработать единую стратегию развития на ближайшие пять лет.

Макрон не одинок в своих страхах: ранее об угрозе со стороны тех же трех стран для ЕС говорила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Свободная пресса". Примечательно, что в заявлениях руководителей двух ведущих стран ЕС, помимо традиционных противников – России и Китая, – синхронно стали фигурировать Соединенные Штаты.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов считает упоминание США в речах двух политиков случайным совпадением. Для Меркель американцы опасны как конкуренты в борьбе за европейский рынок. Антиамериканская же риторика Макрона, по его словам, продиктована курсом президента Франции на укрепление суверенитета Евросоюза. Сейчас он вновь заявил об этом в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут на этой неделе.





Об угрозе со стороны Москвы Макрон напомнил для того, чтобы "выбить почву из-под ног" лидера правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен, которая, как считается, имеет устойчивые связи с Россией. Что же касается Пекина, то "теме экспансии Китая на европейские и, в том числе, французские рынки уделяется в последнее время повышенное внимание", отметил Осипов.

"Трамп тоже является представителем популистского правого направления. Поэтому для Макрона важно указать, что сегодня усиливаются правые настроения. Что это популизм. Что это оторвано от экономической реальности. И что с этим надо бороться. Поэтому он через запятую перечисляет: США, Китай и Россию как главные угрозы для Европейского союза", – пояснил эксперт, напомнив, что подобных взглядов придерживался еще Шарль де Голль.

Осипов также отметил, что Макрон является сторонником создания единой европейской армии. Она появится "не завтра", но к ней президент Франции собирается двигаться, поскольку она создаст противовес Пентагону и НАТО. На руку Парижу сыграет и Brexit.

"Если Великобритания покинет Европейский союз, то влияние США снизится в ЕС. Более того, повысится договороспособность стран внутри Евросоюза, поскольку Британия всегда была "полюсом несогласия" в Брюсселе", – заключил аналитик.