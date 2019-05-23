Пошутили и хватит: украинцы решили сместить Зеленского

В администрации главы государства к вопросу отнеслись серьезно

Не успел новый президент Незалежной Владимир Зеленский привыкнуть к креслу предшественника, как его уже гонят с поста. Украинцы, сначала дружно за него голосовавшие, сейчас отказываются признавать шоумена руководителем государства.

В среду, 22 мая, на сайте президента Украины было опубликовано сразу два воззвания, касающиеся отставки Зеленского. Автор первой петиции Максим Безрук утверждает, что вокруг имени "слуги народа" был консолидирован протестный электорат, соответственно на самом деле Зеленский "не имеет поддержки 73% избирателей".

"Поэтому мы, народ Украины, требуем вашего немедленной отставки с должности президента Украины", – отмечается в тексте петиции.

Воззвание быстро стало набирать популярность, на момент написания статьи свою подпись под документом поставили более 8 тыс. украинцев.

Автор другой петиции – Вадим Михальский – дает Зеленскому шанс и предлагает ему уйти в отставку, если за первые полгода не выполнит предвыборные обещания.

"Снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр тарифов на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплаты и пенсии", - перечисляются основные моменты в петиции.

Под этим документом менее чем за сутки подписались почти 1400 украинцев.

Если документ за положенные три месяца наберет 25 тыс. голосов, его обязан рассмотреть глава Украины, то есть сам Зеленский. В президентской администрации к вопросу отнеслись серьезно и организовали дополнительную проверку голосов, чтобы исключить появление мнимых подписантов.

Зеленский вступил в должность президента Незалежной 20 мая. Первым делом он распустил Раду. Досрочные выборы депутатов парламента назначены на 21 июля. Часть нардепов намереваются оспорить это решение в суде.