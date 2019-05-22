Стала понятна идея Зеленского провести референдум

Новый президент Незалежной Владимир Зеленский продолжает гнуть популистскую линию. Вместо того, чтобы самому вникнуть в ситуацию и попытаться наладить отношения с Москвой, он предпочитает вообще снять с себя ответственность. Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение команды Зеленского провести референдум о возобновлении диалога с РФ.

"Уже избравшись, президент … перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев, – написал Косачев в Facebook. – Но вот предмет референдума довольно нелеп. Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта", – указал сенатор.

Впрочем, как считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, Зеленский с помощью народного голосования хочет не только решить проблему чужими руками, но и защитить себя от нападок националистов.

"Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют "за" – народ захотел", – написал Пушков в Twitter.

При этом украинский глава почему-то упустил тот факт, что одного референдума на Украине мало для возобновления диалога. Как минимум, нужно еще согласие России на переговоры. А тут Москва спешить не намерена. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в планах президента РФ Владимира Путина контактов с Зеленским нет.

Во вторник, 21 мая, глава украинской президентской администрации Андрей Богдан объявил о намерении Зеленского спросить украинцев, нужно ли начинать переговоры с Россией.