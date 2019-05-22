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Захарова услышала призыв главы Минздрава Украины

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Нетерпимую чиновницу вывели на чистую воду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление  исполняющей обязанности министра здравоохранения Незалежной Ульяны Супрун. Накануне, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, украинская чиновница с американским гражданством призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН, а также не пользоваться "русскими деньгами" в международных проектах.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", – написала Захарова в Facebook.

Глава Минздрава Супрун известна своими скандальными инициативами о замене флюорографии на анкетирование, рекомендациями отправлять детей с температурой в школу, запретом поставок из России лекарств, аналогов которых нет на Украине. Под ее руководством Незалежная стала рассадником кори.

Ульяна Супрун. Фото: www.globallookpress.com

Между тем это медицинское светило предпочитает заниматься не эпидемиями, а политическими вопросами. В частности, она выступила с требованием "не терпеть Россию в СБ ООН" и расширить против Москвы санкции.

Николай ВИКТОРОВ
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