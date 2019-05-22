Порошенко отвертится от тюремного срока

Обвинения против украинского лидера не слишком основательны

Не успел Петр Порошенко сложить полномочия президента, как его уже обвинили в государственной измене, припомнив провокацию в Керченском проливе. Однако военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец считает, что уголовное дело против экс-президента развалится.

"Пока с большим трудом представляю, как украинским юристам удастся доказать, что, в данном случае, был факт сам госизмены... Здесь нужна очень серьезная доказательная база",

– подчеркнул военный эксперт в интервью телеканалу "Царьград".

Полковник считает, что позиция Порошенко достаточно сильна: он может сказать, что никакой госизмены в его действиях нет, как Верховный главнокомандующий он действовал в рамках правил, разрешив переход кораблей.

При этом Баранец отметил, что более убедительно выглядело бы обвинение Порошенко по статье о преступлении против человечности. Такой подход позволил бы делу получить не только украинскую, но и международную квалификацию, считает полковник.



Ранее СМИ сообщили, что юрист Андрей Портнов, экс-заместитель руководителя администрации Виктора Януковича, направил в Государственное бюро расследований Украины заявление о преступлениях Порошенко. Петра Алексеевича обвиняют в государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.