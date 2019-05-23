Москву обвинили в пытках пленных украинцев

В Киеве объяснили, почему не работает принцип обмена "всех на всех"

Украина не может согласиться на обмен задержанных граждан с Россией, поскольку российская сторона не может передать Незалежной всех требуемых людей. Об этом заявил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, киевские власти были настроены передать Москве всех пленников, но взамен направили список из 107 граждан Украины, которые, как утверждается, содержатся в заключении в РФ. Однако в Москве подтвердили задержание лишь 27 человек из списка.

"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", – написал Марчук в Facebook.

Ранее в украинской тюрьме скончался от побоев россиянин, служивший добровольцем на стороне ополченцев Донбасса и схваченный силами ВСУ.