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Повалий после инаугурации Зеленского сделала громкое заявление о войне на Донбассе

Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба
Певица возлагает большие надежды на нового президента Украины

Таисия Повалий уверена, что Владимир Зеленский станет прекрасным президентом Незалежной, а 20 мая, когда прошла его инаугурация, стало по истине счастливым днем для государства. Народная артистка Украины надеется, что совсем скоро начнутся перемены к лучшему. Главное, что волнует звезду, – ситуация с Донбассом.

"Человек, который всегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким и родным людям, Владимир Зеленский, станет достойным Президентом нашей горячо любимой страны! Верим, надеемся на перемены",

– написала Повалий на своей странице в Instagram.  

Певица накануне выборов президента Незалежной поведала изданию "Дни.ру" о том, что ей очень важно, "по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет". Ведь это ее родина, которой она очень гордится.

Повалий, которой не раз довелось общаться с Зеленским, выразила надежду на то, что он будет внимательно относиться к проблемам стариков, детей, а также способствовать развитию как науки, так и культуры.

"У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо! Но главное – я хочу, очень хочу, чтобы новый президент сделал все для скорейшего окончания войны на юго-востоке Украины",

– подытожила артистка.

Подписчики певицы согласны с ее мнением, им так же, как и ей хочется верить в лучшее.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая, напоминает "Пятый канал", которому директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил о том, что президент Украины будет и дальше придерживаться образа "человека с улицы", за что его и любит народ. Ведь Зеленский – человек шоу-бизнеса, поэтому на церемонии он вел себя соответственно. 

Полина ИВАНОВА
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