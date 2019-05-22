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Не туда поехали: восемь украинцев угодили в плен

Фото: www.globallookpress.com
Солдаты ВСУ совершили грубейшую ошибку

Восемь бойцов ВСУ попали в плен ополченцам ДНР. Как говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) на странице Facebook, военные ехали в районе Новотроицкого, однако свернули не туда и оказались в руках бойцов ДНР.

Как пишут в центре ООС, сейчас принимаются "все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих".

Информацию подтверждают и в ДНР. Как сообщает телеграм-канал Inside Donetsk, грузовик с украинскими военными заехал прямо на блокпост в районе Новотроицкого, где машину и остановили. При задержании у военных изъяли форму, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ, а также взрывчатые вещества, – сообщают представители ДНР.


Александр ИЛЬИН
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