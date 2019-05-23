На экс-главу государства заведут еще одно уголовное дело

Юрист Андрей Портнов, представляющий интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвинил его преемника, Петра Порошенко, в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Об этом адвокат заявил в своем Telegram-канале.



"Завтра утром подаю в Государственное бюро расследований одно из ключевых заявлений о преступлениях Порошенко – отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском". Фабула – Порошенко легализовал $300 млн через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств",

– говорится в сообщении.

По словам юриста, в рамках уголовного дела он будет добиваться "максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру".

Судя по опубликованной копии искового заявления, Портнов требует выдвинуть против Порошенко обвинения по ст. 209 и 212 Криминального кодекса Украины. Помимо Порошенко, фигурантом уголовного дела может стать другой известный в прошлом украинский политик Сергей Тигипко. Его Портнов называет владельцем кипрского офшора, через который экс-президент Украины якобы отмывал добытые преступным путем средства.

Ранее юрист опубликовал документы о деятельности офшорных фирм Порошенко, зарегистрированных в Панаме. Он выразил надежду, что после смены руководства в Генеральной прокуратуре правоохранители обратятся к властям Панамы с просьбой раскрыть транзакции указанных фирм.

По заявлению Андрея Портнова на Петра Порошенко уже заведено одно уголовное дело. Адвокат считает политика причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. По его мнению, экс-глава государства специально отправил корабли в Азовское море, чтобы ввести военное положение в стране.

Порошенко лишился своего поста, проиграв президентские выборы шоумену Владимиру Зеленскому. Официально передача власти состоялась 20 мая, когда новоизбранный президент принес присягу и вступил в должность.