Саакашвили выпрашивает у Зеленского украинский паспорт

Бывший грузин вновь захотел стать "щирым хлопцем"

Михаил Саакашвили обратился к новоиспеченному президенту страны с просьбой вернуть ему гражданство Украины, которого он лишился два года назад. Об этом сообщил адвокат экс-президента Грузии Руслан Чернолуцкий.



"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства",

– написал защитник интересов политика в Facebook.

Он лично посетил администрацию главы государства и передал обращение. В команде Саакашвили связывают большие надежды с приходом Владимира Зеленского к власти.

В письме Саакашвили на имя президента, копию которого выложил на своей странице Чернолуцкий, говорится, что бывший губернатор Одесской области не ждет никаких постов, а лишь просит справедливого к себе отношения.

"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость… Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины",

– написал политик.



Саакашвили также отметил, что если глава государства не считает целесообразным возвращать ему гражданство, он может дать распоряжение пограничникам о том, чтобы политика хотя бы просто впустили в страну. Тогда он сможет защитить свои права в суде.

В мае 2015 г. Саакашвили получил гражданство Украины и вскоре был назначен на пост губернатора Одесской области. Затем после конфликта с президентом страны Петром Порошенко он сначала подал в отставку, а 26 июля 2017 г. был лишен украинского паспорта. В феврале 2018 г. политика задержали в Киеве, а затем выдворили в Польшу. Позже Государственная пограничная служба Украины приняла решение о запрете на въезд Саакашвили в страну до 2021 года.

Накануне президентских выборов на Украине Михаил Саакашвили активно поддерживал кандидатуру Владимира Зеленского. Сам будущий глава государства говорил, что опыт грузинского политика еще пригодится Украине.