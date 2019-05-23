Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский рассмотрит требование о своей отставке

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Петиция набрала необходимое количество голосов

Более 25 тыс. украинцев проголосовали за досрочное сложение полномочий нового президента Незалежной Владимира Зеленского. Воззвание было опубликовано только накануне, 22 мая, и уже к 14.00 23 мая голосов оказалось достаточно, чтобы дать бумаге ход.

Интересно, что рассматривать данное обращение, как и все инициативы граждан, размещенные на сайте президента Украины, должен сам глава государства. То есть вопрос об отставке Владимира Зеленского предстоит решать Владимиру Зеленскому.

"Петиция – это просто петиция, это не значит, что ее надо выполнять… С точки зрения пиара, да, это забавно. Это еще раз показывает, что на Украине любят шоу", – прокомментировал ситуацию RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Ранее "Утро" писало, что на сайте президента Незалежной размещено сразу несколько петиций за отставку нового президента Зеленского.

Фоторепортаж
Межвластье на Украине кончилось: Порошенко уходит
Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей