Петиция набрала необходимое количество голосов

Более 25 тыс. украинцев проголосовали за досрочное сложение полномочий нового президента Незалежной Владимира Зеленского. Воззвание было опубликовано только накануне, 22 мая, и уже к 14.00 23 мая голосов оказалось достаточно, чтобы дать бумаге ход.

Интересно, что рассматривать данное обращение, как и все инициативы граждан, размещенные на сайте президента Украины, должен сам глава государства. То есть вопрос об отставке Владимира Зеленского предстоит решать Владимиру Зеленскому.

"Петиция – это просто петиция, это не значит, что ее надо выполнять… С точки зрения пиара, да, это забавно. Это еще раз показывает, что на Украине любят шоу", – прокомментировал ситуацию RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее "Утро" писало, что на сайте президента Незалежной размещено сразу несколько петиций за отставку нового президента Зеленского.