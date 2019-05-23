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Более 25 тыс. украинцев проголосовали за досрочное сложение полномочий нового президента Незалежной Владимира Зеленского. Воззвание было опубликовано только накануне, 22 мая, и уже к 14.00 23 мая голосов оказалось достаточно, чтобы дать бумаге ход.
Интересно, что рассматривать данное обращение, как и все инициативы граждан, размещенные на сайте президента Украины, должен сам глава государства. То есть вопрос об отставке Владимира Зеленского предстоит решать Владимиру Зеленскому.
"Петиция – это просто петиция, это не значит, что ее надо выполнять… С точки зрения пиара, да, это забавно. Это еще раз показывает, что на Украине любят шоу", – прокомментировал ситуацию RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Ранее "Утро" писало, что на сайте президента Незалежной размещено сразу несколько петиций за отставку нового президента Зеленского.
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