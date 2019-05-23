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Откуда не ждали: возникло неожиданное препятствие для досрочных выборов Рады

Фото: www.globallookpress.com
ЦИК Незалежной впал в панику

Внеочередные выборы депутатов Верховной рады невозможно провести 21 июля без изменения законодательства Украины. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Татьяна Слипачук в четверг, 23 мая, на брифинге в Киеве.

Она пояснила, что за оставшиеся 58 дней ЦИК не успеет провести конкурс, чтобы закупить и напечатать избирательные бюллетени. Поэтому тендерное законодательство нужно срочно менять, сообщают "Украинские новости".

"Ожидаю и от Верховной рады, и от кабмина, и от президента безотлагательного принятия определенных решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и в соответствии с лучшими европейскими практиками", – заявила глава ЦИК.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Рады во время своей инаугурации 20 мая. Внеочередные выборы в заксобрание страны назначили на 21 июля. Некоторые нардепы заявили, что оспорят решение главы государства в суде.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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