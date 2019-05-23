Пленных украинцев записали в диверсанты

По версии ДНР, они готовили диверсию против миссии наблюдателей

История с задержанием восьми солдат ВСУ, которые попали в плен в районе Новотроицкого, получила неожиданное продолжение. Как заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.

"С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – цитирует Безсонова "Донецкое агентство новостей".

На Украине пленение бойцов ВСУ, которые заехали на территорию ДНР "по ошибке", расценили как демонстрацию кадровых проблем армии на шестом году войны. Так, журналиста Юрия Бутусова возмутил тот факт, что бойцы находились во фронтовой полосе без оружия.

"Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста – два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Пока в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) не давали комментария относительно версии представителей ДНР, однако очевидно, что украинская сторона будет отрицать причастность группы военных к какой-то диверсии.

