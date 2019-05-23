Интимные фото жены Зеленского слили в Сеть

Избавиться от кадров у первой леди Украины не получилось

В Instagram мамы двоих детей было много занимательных снимков.

Среди них – новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский в купальных трусах и его супруга Елена в купальнике, позирующая с подругой в кустах.

После победы мужа на выборах соцсетями пришлось пожертвовать, дабы избежать сплетен о жизни главного семейства Незалежной. Зеленская удалила множество снимков: с мужем и детьми на отдыхе, с друзьями на посиделках. Исчезли даже фото со свадьбы, где Елена предстала в роскошном платье в пол, украшенном розовыми цветами, пишет "Стархит".

Роман с будущим президентом Украины закрутился, когда она, как и ее избранник, была совсем юной. Начинал Зеленский, который в то время был небогат, с КВН. А дальше появилась "Студия Квартал 95", роли в кино и сериалах. Ну а позже Зе внезапно сменил карьеру шоумена на политическую.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о дорогой квартире Елены в Крыму.