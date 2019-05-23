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"Нафтогаз" срочно ищет миллиард долларов

Фото: www.globallookpress.com
Украина рискует остаться без запасов газа на зиму

Если газовый транзит прикажет долго жить, то Украине нужно запастись как минимум 20 млрд куб. м. голубого топлива на грядущий отопительный сезон. И для этого понадобятся большие деньги, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, 20 млрд куб. м. – это минимальный объем газа, который должен быть у страны на следующую зиму. Пока что хранилища пополняются на 60 млн куб. м. в сутки. Но этого все-таки немного не хватает для того, чтобы достичь нужной планки. 

"Мы сможем почти достигнуть цели, поэтому темп нужно еще больше поднять. Для того, чтобы его увеличить, "Нафтогазу" необходимо получить дополнительные средства. Нам минимум необходимо найти 1 млрд долл. кредитных средств", – сказал Коболевв в эфире ICTV.

У компании есть варианты, как наскрести нужную сумму. Во-первых, правительство Украины должно "Нафтогазу" порядка 140 млрд гривен в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа населению. Во-вторых, компания может в ближайшем будущем выпустить еврооблигации.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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