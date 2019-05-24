Политик уверена, что в отношениях с соседней страной действовать нужно жестко

Юлия Тимошенко раскритиковала идею президента Украины о том, чтобы узнать мнение народа, как вести переговоры с Россией. Лидер партии "Батькивщина" считает, что Незалежной в первую очередь необходимо думать о сильной армии и ужесточении антироссийских рестрикций.

"Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией",

– заявила Тимошенко, которая выступала в прямом эфире телеканала "1+1".

Она полагает, что проводить референдум на фоне того, что происходит на Донбассе, неправильно. Однако подчеркнула важность "немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций", подчеркнув, как пишет "СвободнаяПресса", что прежняя власть бездарно общалась с соседним государством на протяжении пяти лет.

Ранее глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский рассматривает возможность провести референдум, чтобы народ решил, как лучше налаживать отношения с Россией. Однако сам глава государства заявил, что не будет вести диалог с Москвой, напоминает НСН.