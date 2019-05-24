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Украина погружается в пучину бедности

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы догнать Варшаву, Киеву потребуется 50 лет

Уровень ВВП на душу населения на Украине является одним из самых низких в регионе.

К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка, опубликовавшие доклад, оценивающий ситуацию в Незалежной. Эксперты подчеркнули, что Украина не в состоянии достичь уровня доходов своих европейских соседей, так как темпы экономического роста в стране остаются слишком низкими.

При этом уровень бедности на Украине сейчас выше докризисного, а по паритету покупательной способности на душу населения ВВП в 3 раза ниже, чем в Польше. Специалисты напоминают, что в 1990 г. в обеих странах уровень доходов был одинаковым, теперь же Киеву потребуется свыше 50 лет, чтобы достичь польского уровня доходов.

Ранее директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен заявила, для экономического роста Украина должна отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, разделить "Нафтогаз" и газовую сферу, усилить борьбу с коррупцией и провести судебную реформу, напоминает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА
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