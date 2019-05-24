Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Просто пошутили: Зеленский проигнорировал петицию о своей отставке

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСША вооружат Украину на сотни миллионов долларов
Закон не предусматривает такой способ отстранения от власти

В администрации президента Украины прокомментировали петицию, призывающую отправить в отставку Владимира Зеленского. Глава администрации  Андрей Богдан считает, что петиция – это просто шутка, и как-то специально реагировать на нее нет смысла.

В эфире телеканала "1+1" Богдан напомнил, что закон предусматривает случаи, когда полномочия президента заканчиваются, однако такие петиции не служат поводом для их окончания.

Петиция об отставке Зеленского была зарегистрирована 22 мая, напоминает телеканал "Царьград". В настоящее время ее подписали более 42 тыс. человек. По украинским законам, петиция рассматривается главой государства, если она набирает более 25 тыс. голосов.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, шоумена поддержали более 73% избирателей.

Новый президент уже объявил о досрочном роспуске Верховной рады и перенес парламентские выборы на 21 июля вместо октября.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей