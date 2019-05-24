Просто пошутили: Зеленский проигнорировал петицию о своей отставке

Закон не предусматривает такой способ отстранения от власти

В администрации президента Украины прокомментировали петицию, призывающую отправить в отставку Владимира Зеленского. Глава администрации Андрей Богдан считает, что петиция – это просто шутка, и как-то специально реагировать на нее нет смысла.

В эфире телеканала "1+1" Богдан напомнил, что закон предусматривает случаи, когда полномочия президента заканчиваются, однако такие петиции не служат поводом для их окончания.

Петиция об отставке Зеленского была зарегистрирована 22 мая, напоминает телеканал "Царьград". В настоящее время ее подписали более 42 тыс. человек. По украинским законам, петиция рассматривается главой государства, если она набирает более 25 тыс. голосов.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, шоумена поддержали более 73% избирателей.

Новый президент уже объявил о досрочном роспуске Верховной рады и перенес парламентские выборы на 21 июля вместо октября.

