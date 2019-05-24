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США вооружат Украину на сотни миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com
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В Вашингтоне решили, что в Донбассе проливается недостаточно крови

В государственный бюджет США на будущий год будет включена расходная статья о выделении $300 млн на оказание военной помощи Незалежной. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такую строку одобрил комитет по вооруженным силам сената, который накануне рассматривал законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год. Ассигнования, которые предполагается выделить, превышают на $50 млн военную помощь текущего года.

В законопроекте подчеркивается, что из указанной суммы $100 млн должны быть потрачены исключительно на приобретение летального оружия. В документе также предлагается усилить Вооруженные силы Украины средствами береговой охраны и противокорабельными ракетами.

"Искренне благодарим комитет по вооруженным силам сената за важное решение, направленное на усиление помощи США украинской державе в сфере безопасности и обороны для борьбы с продолжающейся российской агрессией",

говорится в заявлении дипломатической миссии.

Фото: www.globallookpress.com

Оборонный бюджет на 2020 г. вступит в силу после принятия палатой представителей и сенатом Конгресса США, а также одобрения президентом Соединенных Штатов.

Всего в будущем году Вашингтон собирается потратить $750 млрд на национальную оборону. Эту сумму распределят, в том числе, на военные программы отвечающего за ядерное оружие Министерства энергетики, а также на неожиданные операции за рубежом. Кроме того, часть денег из выделенного бюджета пойдет на закупку 94 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Посольство США на Украине накануне сообщило о том, что за последние пять лет Вашингтон выделил Киеву более $1,1 млрд на укрепление ее обороноспособности и защиту границ.

Россия неоднократно предостерегала США от поставки вооружений на Украину, так как такие действия лишь приводят к эскалации конфликта в Донбассе. В Кремле на раз отмечали, что поставки оружия в Незалежную извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось и большинство европейских политиков.

Андрей ФИЛАТОВ
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