Команда Зеленского пошла против его желаний

Политика подталкивают к диалогу с Кремлем

Переговоры с Москвой президент Украины начнет непременно, вопрос только, когда и в каком формате. Об этом заявил глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.

"Разговаривать надо, если хотим мира, – подчеркнул он в ходе ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". – Там гибнут наши украинцы".

Между тем сам Зеленский отчаянно сопротивляется общению с руководством РФ. Накануне на вопрос о переговорах с Путиным, он четко ответил, что не планирует их.

Судя по всему, команде нового президента придется постараться, чтобы уговорить его решиться на прямой диалог с Москвой, хотя бы по поводу мирного урегулирования в Донбассе и возвращения на родину задержанных в зоне боевых действий украинцев.

"Это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти", – настаивает Богдан.

При этом приглашать к разговору лидеров ДНР и ЛНР в администрации украинского лидера не считают нужным: "Они не самостоятельные", – пояснил Богдан. Он также отметил, что ни о каком "обмене" Крыма на Донбасс не может быть и речи, пишет "Царьград".

Владимир Зеленский, выступая на инаугурации 20 мая, заявил, что считает своей первоочередной задачей восстановление мира на востоке страны.

Андрей Богдан известен на Украине как юрист олигарха Игоря Коломойского.