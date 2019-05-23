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Зеленский отказался от переговоров с Россией

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины назвал Москву "агрессором"

 Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с Россией.

Перед началом выступления на форуме "IFORUM – 2019" журналист Общественного телевидения поинтересовался у Зеленского, будут ли переговоры с Москвой, но украинский президент ответил: "Нет".

Также, как сообщает ТАСС, во время своего выступления Зеленский отметил, что Россия опережает Украину по всем показателям. При этом новоиспеченный политик не удержался назвать Москву "агрессором".

Андрей ДОВЛАТОВ
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