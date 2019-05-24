Телохранители слишком рьяно защищают нового президента

Уголовное дело по факту избиения журналиста охранниками президента Украины Владимира Зеленского потребовал возбудить лидер "Радикальной партии" Незалежной Олег Ляшко.

Он обратился к Генпрокуратуре с сообщением, что команда нового главы государства нарушает закон, агрессивно "препятствуя журналистской деятельности".

"Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос про его кадровые назначения", – указал Ляшко в Facebook.

Ранее корреспондент издания Liga.net заявил, что получил три удара в живот от охранников Зеленского, которые пытались его оттеснить от подальше от президента. Он отметил, что не считает инцидент "избиением", так как "целенаправленных ударов не было", передает NewsOne, но в живот локтем его несколько раз пихнули и ноги оттоптали.

Судя по всему, журналист развивать тему и требовать сатисфакции в суде не собирается, а вот Ляшко за инцидент уцепился. Впрочем, у него свой зуб на охрану Зеленского: 21 мая ему не разрешили пронести на закрытое совещание у президента смартфон, хотя до этого Ляшко обещал своим подписчикам онлайн-трансляцию его разговора с президентом. После этого оппозиционер назвал нового главу Украины "узурпатором", а роспуск Рады "незаконным".