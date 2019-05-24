"Блок Петра Порошенко" избавляется от напоминания о бывшем лидере

Имя экс-главы Незалежной портит партии рейтинги

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" выйдет на парламентские выборы под новым названием и с новым лидером. Каким – будет решено на закрытом заседании в пятницу, 23 мая, и официально объявлено 31 мая, сообщил представитель фракции БПП в Верховной раде Александр Черненко.

"На ребрендинг очень мало времени. Будем искать новые подходы", – пояснил он РБК.

С названием все просто. Скорее всего, от прежнего оставят мало используемое ранее слово "Солидарность", возможно, в словосочетании "Европейская солидарность". Сложнее с самим Порошенко. Есть два варианта: или вообще отправить его в свободное плавание, то есть сделать его политиком вне партии и вне Рады.

В пользу этого пути говорит тот факт, что последний опрос общественного мнения группы "Рейтинг" показал, что более половины украинцев – 51,9% – отказались от поддержки БПП и не планируют голосовать за экс-президента ни в каком виде.

Второй путь – провести Порошенко в Раду и сделать главой фракции, но главой всей партии объявить другое лицо. Предположительно, лидером "Солидарности" может стать вице-спикер Ирина Геращенко. А Порошенко как нардеп получит иммунитет от уголовного преследования и сможет спокойно заниматься политикой. Впрочем, вопрос о лишении депутатов неприкосновенности в Киеве уже поднимается.

Зеленский объявил о роспуске Рады во время инаугурации 20 мая. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.