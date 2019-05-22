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Никто не узнает: Порошенко убирают

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Пятого главы Незалежной будто и не было вовсе в истории страны

Петра Порошенко "стерли" из бытия. Все сведения о его деятельности на посту главы государства в последние пять лет исчезли с официального портала президента Украины. Узнать что-либо о бывшем лидере Незалежной теперь весьма затруднительно.

Если набрать в поисковой строке сайта фамилию предшественника Владимира Зеленского, то поисковик выдаст только две ссылки, где Порошенко упоминается в новости уже о Зеленском. 

Кроме двух новостей от 20 и 21 мая – об инаугурации Зеленского и его встрече с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций – больше нет никаких упоминаний Порошенко. Ни текстовых материалов, ни фото-, ни видеозаписей. Если же попытаться перейти на новости о Порошенко времен его президентства с почтовой рассылки, то пользователь будет переадресован на главную страницу портала.

Интересно, что в архиве президентских указов и поручений все-таки можно найти те, которые издал Порошенко. Но не все, а только в промежутке с 22 мая 2018 года по 19 мая 2019-го.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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