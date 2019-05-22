Экс-главу Украины подозревают в незаконном обогащении

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко грозит еще одна "уголовка". Его подозревают не только в госизмене, но и в коррупции.

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном обогащении высших должностных лиц, включая экс-главы Украины и некоторых депутатов Верховной рады.

"Используя свои служебные полномочия и статус, [Порошенко и другие фигуранты дела] распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" (одно из крупнейших и единственное государственное энергогенерирующее предприятия на Украине. – прим. "Утра") с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству",

– говорится в сообщении ведомства.

В период с 2016 по 2018 годы с помощью преступных схем имущество ПАО "Центрэнерго" было незаконно приватизировано, а полученные в результате отчуждения 6 млрд гривен были выведены и "конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования".

Отмечается, что преступные действия упомянутых лиц координировались самим Порошенко и нардепом Игорем Кононенко.