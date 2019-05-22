Зеленский нашел постпреду Украины при НАТО новую должность

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Постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко назначен заместителем главы администрации Владимира Зеленского. Соответствующий указ подписал украинский лидер.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы администрации президента Украины", – сказано в тексте документа.
До этого момента политическая карьера Пристайко была связана только с дипломатией. Он работал консулом Украины в Австралии, послом в Канаде, советником-посланником в США, замдиректора департамента НАТО в МИД Украины и первым замглавы МИД.
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