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В Донбассе осужден украинский диверсант, причастный к убийству Михаила Толстых

Михаил Толстых. Фото: commons.wikimedia.org/icorpus Youtube channel
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Дело о теракте в отношении Героя ДНР длится уже два года

Житель Донецкой народной республики Дмитрий Батрак приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Об этом говорится в заявлении министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

По данным ведомства, 40-летний дончанин производил фото– и видеосъемку административных зданий Донецка, собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции ДНР, а также с помощью мессенджеров передавал эти сведения сотрудникам СБУ.

Отмечается, что осужденный по заданию украинской спецслужбы купил сим-карты, которые затем применялись при организации покушения на известного командира ополчения Михаила Толстых, более известного по позывному "Гиви".

Мужчина, подчеркивается в сообщении МГБ, согласился сотрудничать с СБУ в результате психологического давления во время пересечения украинского блокпоста. Однако он решил не обращаться в министерство госбезопасности Народной республики добровольно, а начал оказывать содействие киевским силовикам, выполняя поставленные ими задачи с 2016 года.

Напомним, уроженец Иловайска Михаил Толстых командовал батальоном "Сомали". Известность он получил именно в ходе боев за свой родной город и за донецкий аэропорт с частями ВСУ и разношерстными нацбатами летом и осенью 2014-го. Погиб Гиви 8 февраля 2017 г. на территории своей войсковой части в Макеевке. Ему было 36 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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