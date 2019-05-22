Бывший лидер Незалежной готов понести ответственность

Экс-президент Украины Петр Порошенко нарушил молчание и прокомментировал уголовные дела против себя.

По поводу "керченского инцидента" он заявил, что не видит в нем провокацию. По его словам, его пытаются сделать крайним во всей истории, свалить на него вину, которая в его представлении должна лежать на России.

"Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора", – заявил Порошенко.

Он заявил, что "готов отвечать" за инцидент в Керченском проливе, но при этом оговорился, что инициатором уголовного дела о госизмене является некая "пятая колонна", передает "112 Украина". Кого именно Порошенко имел ввиду, он не уточнил.

Также политик высказался по поводу обвинений в преступных приказах, которые он давал ВСУ. Например, в 2014 году во время разгара вооруженного конфликта в Донбассе он распорядился начать наступление, хотя стороны договорились о режиме прекращения огня.

"В результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины – я готов нести ответственность за это "преступление", – сказал он.

Стоит отметить, что в своей речи Порошенко заявил, что обвинения в его адрес идут не от его личных врагов, а от "врагов Украины". Он также упомянул некоего "политического деятеля из пятой колонны", имея ввиду, видимо, Владимира Зеленского.

"Уголовное дело по Керченскому проливу – это атака на армию, уголовное дело по Томосу – это атака на веру, уголовное дело по закону о языке – это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не выйдет",

– подчеркнул он.

Интересно, что пятый президент Украины отмолчался по поводу нового уголовного дела о незаконном обогащении, в котором его официально обвинила Антикоррупционная прокуратура.