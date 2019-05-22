Защита сцепилась с полицейскими

Заседание в Мосгорсуде по делу четырех украинских моряков, задержанных во время "керченского инцидент", вышло неудачным для обвиняемых, а их адвокаты и вовсе пришли в бешенство.

Как сообщает РИА ФАН, суд оставил обвиняемых в СИЗО Лефортово, отклонив апелляцию защиты. При этом один из адвокатов вышел из себя из-за того, что ему не дали пообщаться со своими подзащитными. Сделать это ему помешал один из присутствовавших полицейских.

На видео, опубликованным Life Shot, видно, как в определенный момент адвокат моряков и сотрудник полиции перешли на "ты" и явно демонстрировали недружелюбный тон по отношению друг к другу.

После заседания адвокат моряка Сергея Попова Гаджи Алиев заявил, что не ждал другого исхода. В то же время он подчеркнул, что будет дальше бороться за права клиента.



