Медведчук отказался от переговоров между Зеленским и Москвой

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Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не собирается представлять интересы Киева в каких-либо переговорах с Москвой. Политик заявил, что у него с главой государства нет никаких точек соприкосновения по ключевым вопросам.
"Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий",
– сказал Медведчук изданию "Взгляд".
Он категорически не согласен с мнением Зеленского о том, что между Россией и Украиной из общего осталась только граница. По его словам, громкое заявление президента Украины относится только к нему и его команде, а не к народам, которые связаны тысячелетней историей сосуществования, общими славянскими корнями, победой в Великой Отечественной войне и, наконец, наличием родственников в обеих странах.
В конце апреля Виктор Медведчук и его соратник по партии Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны провели переговоры по поставкам газа на Украину.
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