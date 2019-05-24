Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медведчук отказался от переговоров между Зеленским и Москвой

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com
Между президентом Украины и его оппонентом есть непреодолимые противоречия

 Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не собирается представлять интересы Киева в каких-либо переговорах с Москвой. Политик заявил, что у него с главой государства нет никаких точек соприкосновения по ключевым вопросам.

"Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий",

сказал Медведчук изданию "Взгляд". 

Он категорически не согласен с мнением Зеленского о том, что между Россией и Украиной из общего осталась только граница. По его словам, громкое заявление президента Украины относится только к нему и его команде, а не к народам, которые связаны тысячелетней историей сосуществования, общими славянскими корнями, победой в Великой Отечественной войне и, наконец, наличием родственников в обеих странах.

В конце апреля Виктор Медведчук и его соратник по партии Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны провели переговоры по поставкам газа на Украину.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сдалась со слезами: Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании покинет пост летом

Меркель заставила Зеленского выполнить Минские соглашения

По-другому решить донбасскую проблему не получится, предупредили в Берлине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей