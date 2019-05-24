Медведчук отказался от переговоров между Зеленским и Москвой

Между президентом Украины и его оппонентом есть непреодолимые противоречия

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не собирается представлять интересы Киева в каких-либо переговорах с Москвой. Политик заявил, что у него с главой государства нет никаких точек соприкосновения по ключевым вопросам.

"Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий",

– сказал Медведчук изданию "Взгляд".

Он категорически не согласен с мнением Зеленского о том, что между Россией и Украиной из общего осталась только граница. По его словам, громкое заявление президента Украины относится только к нему и его команде, а не к народам, которые связаны тысячелетней историей сосуществования, общими славянскими корнями, победой в Великой Отечественной войне и, наконец, наличием родственников в обеих странах.

В конце апреля Виктор Медведчук и его соратник по партии Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны провели переговоры по поставкам газа на Украину.



