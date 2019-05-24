Президент Украины рассмеялся при вручении подарка, однако не отказался от него

Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский получил в подарок детскую книгу для начинающих политиков. Это произошло во время фестиваля-ярмарки "Книжный арсенал".

Издательство "Книголав" опубликовало видео в Facebook, на котором видно, как Зеленский в присутствии своей охраны в приподнятом настроении гуляет по территории фестиваля. После этого представители издательства и вручили украинскому лидеру презент – издание книги-комикса "Политика для начинающих" британских авторов Алекса Фрита, Рози Гор и Луи Стоуэлл.

Зеленский, прочитав название, посмеялся. Однако от подарка отказываться не стал, унеся "шпаргалку" с собой.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшемся 21 апреля, за Зеленского проголосовали более 73% избирателей.

