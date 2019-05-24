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Украину могут заполонить мигранты из Азии

Фото: www.globallookpress.com
В то же время местным жителям в поисках работы придется уезжать за границу

Украину могут заполонить жители Непала, Пакистана, а также узбеки и таджики. Это случится, если будет принят законопроект, упрощающий иностранцам трудоустройство в стране.

По словам главы Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василия Воскобойника, работодатели в курсе возможного прибытия толп мигрантов.

 "И они говорят, что к нам поедут непальцы на зарплату в 10-12 тысяч гривен. Их это устраивает, 

-- цитирует "Обозреватель" эксперта.

Воскобойник также рассказал, что процесс, когда украинцы в поисках лучшей жизни уезжают в Европу, продолжится. И это, по его мнению, приведет к большим проблемам в стране.

"И если у нас не будет рабочей силы, возникает главный вопрос: кто будет инвестировать в страну, в которой некому работать?,

-– задался вопросом эксперт.

Он отметил, что ситуация с каждым годом может ухудшаться и к 2070 году из Украины будут выезжать примерно по 2 млн людей.

Ранее местные аналитики подсчитали, что со времен госпереворота на Украине в Россию на время переехали порядка двух миллионов человек, более 400 тыс. – на ПМЖ. По мнению украинских экспертов,  за счет беглецов из Незалежной РФ якобы решает свои демографические проблемы.

Андрей ДОВЛАТОВ
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