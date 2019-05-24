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"Предлагал выпить водки": Климкин раскрыл детали скандала с Лавровым

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
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Спешно уходящий в отставку министр иностранных дел Украины вспомнил про переговоры в Минске

Глава МИД Незалежной рассказал про старые обиды.

Павел Климкин, видимо, в преддверии отставки, вытащил на свет божий "скандал" с российским коллегой Сергеем Лавровым. Речь идет о переговорах в Минске в 2015 году по урегулированию ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции и Германии.

В начале переговоров, утверждает Климкин, Лавров отвел всех в отдельную комнату и предложил выпить водки.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно",

цитирует Климкина УНИАН.

При этом глава украинского МИД вспомнил, как его обидело поведение Лаврова. Мол, тот вел себя так, будто Климкин "не главный". В ответ дипломаты начали "прессовать" Лаврова втроем: "вот идите к Путину", – заявил он.

Напомним, переговоры "нормандской четверки" в Минске состоялись в феврале 2015 года. В них участвовали президенты России, Украины и Франции – Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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