"Предлагал выпить водки": Климкин раскрыл детали скандала с Лавровым

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Глава МИД Незалежной рассказал про старые обиды.
Павел Климкин, видимо, в преддверии отставки, вытащил на свет божий "скандал" с российским коллегой Сергеем Лавровым. Речь идет о переговорах в Минске в 2015 году по урегулированию ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции и Германии.
В начале переговоров, утверждает Климкин, Лавров отвел всех в отдельную комнату и предложил выпить водки.
"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно",
– цитирует Климкина УНИАН.
При этом глава украинского МИД вспомнил, как его обидело поведение Лаврова. Мол, тот вел себя так, будто Климкин "не главный". В ответ дипломаты начали "прессовать" Лаврова втроем: "вот идите к Путину", – заявил он.
Напомним, переговоры "нормандской четверки" в Минске состоялись в феврале 2015 года. В них участвовали президенты России, Украины и Франции – Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
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