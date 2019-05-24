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Саакашвили может вернуться на Украину в ближайшее время

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Не пройдет и недели, как бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области наконец пересечет границу

Как стало известно, Михаил Саакашвили прилетит уже в среду, 29 мая. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее он попросил главу Незалежной Владимира Зеленского вернуть ему гражданство страны. Адвокат Саакашвили передал обращение в администрацию президента.

Экс-лидер Грузии заверил, что готов "положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины". Отметим, что Саакашвили по решению госпогранслужбы Украины запрещен въезд в страну до 2021 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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