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Украина признала экономическую зависимость от России

Фото: www.globallookpress.com
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Без торговли с соседним государством Незалежная загнется

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского понимает, что разорвать полностью экономические отношения с Россией страна не может. Об этом заявил представитель главы Незалежной в кабмине Андрей Герус.

Например, в энергетике процент поставок из РФ велик. Он также добавил, что даже когда страна получает нефтепродукты из Белоруссии, они все равно сделаны из российской нефти.

"Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно",

заявил Герус в эфире телеканала NewsOne.

Он отметим, что в России есть украинская продукция, что делает его государство "сильнее".  Ведь украинцы получают экспортную выручку, поэтому о полном прекращении торговли речи не идет.

"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", - заключил Герус.

В 2015 Украина приняла документ по отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ, введя эмбарго на ряд товаров из России. Список этих продуктов не раз увеличивался. Москва ответила также запретом на ввоз продукции, отмечая, что снимет его как только Киев сделает первый шаг. 

Полина ИВАНОВА
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