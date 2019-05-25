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Украинцы подали на Зеленского в суд

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Жители Незалежной недовольны его первыми решениями

Представители украинской организации "Общественный люстрационный комитет" сообщили о том, что подали против своего президента Владимира Зеленского иск в суд. Они против того, что главой администрации главы государства стал Андрей Богдан.

Организация хочет отмены этого решения, говорится в заявлении, опубликованном на странице в Facebook. Активисты отметили, что иск должен рассмотреть кассационный суд в составе Верховного суда Украины. Они ждут, что будет открыто производство по этому делу.

Зеленский назначил Богдана, юриста олигарха Игоря Коломойского, главой администрации президента 21 мая. Украинские СМИ писали о том, что бизнесмен буквально заставил лидера украинцев это сделать с коварной целью – чтобы у него была возможность дергать за ниточки, когда необходимо, и держать Зеленского под своим контролем. 

Полина ИВАНОВА
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